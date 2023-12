Bendigo and Adelaide Bank Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Bendigo & Adelaide Bank war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, wobei an vier Tagen positive Diskussionen überwogen. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist die Bendigo & Adelaide Bank eine Dividendenrendite von 10,04 Prozent auf, was 1,43 Prozent über dem Mittelwert liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie der letzten 200 Handelstage um 7,22 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität und eine weitere "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt wird die Bendigo & Adelaide Bank daher mit einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung und die Dividendenpolitik sowie mit einer neutralen Einstufung in Bezug auf die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet bewertet.