Bendigo and Adelaide Bank Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Mit einer Dividendenrendite von 8,92 Prozent liegt die Bendigo & Adelaide Bank nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 8 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Bendigo & Adelaide Bank-Aktie bei 9,09 AUD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 9,92 AUD, was einem Unterschied von +9,13 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 9,66 AUD zeigt einen positiven Trend (+2,69 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (45,59 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (39,6 Punkte) zeigen an, dass die Bendigo & Adelaide Bank weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen insgesamt positive Meinungen und Stimmungen rund um die Bendigo & Adelaide Bank. Die überwiegend positiven Themen und Kommentare der letzten Wochen führen die Redaktion zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Bendigo & Adelaide Bank bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.