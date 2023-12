Bendigo and Adelaide BankPreferred Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die technische Analyse der Bendigo And Adelaide Bk-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 101,73 AUD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs mit 101,1 AUD einen Abstand von -0,62 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 101,46 AUD, was einer Differenz von -0,35 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Beurteilung auf Basis beider Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt aktuell bei 47,37, was weder als überkauft noch -verkauft eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 55 deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Bendigo And Adelaide Bk-Aktie diskutiert wurde. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich jedoch eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis leicht positive Einschätzung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments, während die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eher negativ ausfällt.