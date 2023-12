Bendigo and Adelaide BankPreferred Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die technische Analyse der Bendigo And Adelaide Bk ergibt momentan eine "Neutrale" Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 liegt bei 101,72 AUD, was einer Abweichung von -0,71 Prozent vom aktuellen Kurs von 101 AUD entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 101,42 AUD zeigt eine Abweichung von -0,41 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutralen" Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Bendigo And Adelaide Bk liegt bei 30,77, was ebenfalls zu einer "Neutralen" Einstufung führt. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, liegt mit 56,91 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild rund um die Bendigo And Adelaide Bk abgezeichnet hat. Sowohl in Bezug auf die Stärke der Diskussion als auch in Bezug auf die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch dieser Aspekt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen jedoch, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen und Kommentare zur Bendigo And Adelaide Bk geäußert wurden. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist und die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.