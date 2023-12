Bendigo and Adelaide BankPreferred Aktie: Was war das denn?

Die Bendigo And Adelaide Bk verzeichnet einen Kurs von 101,1 AUD, was -0,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage gesehen, beträgt die Distanz zum GD200 -0,62 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,37 Punkten, was darauf hinweist, dass die Bendigo And Adelaide Bk weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 55,58, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine Veränderung zum Negativen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Hingegen ist die Anleger-Stimmung insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.