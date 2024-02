Benchmark Metals Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Während der letzten Wochen hat die Social-Media-Diskussion über Thesis Gold eine Zunahme an negativen Kommentaren gezeigt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer fiel in den roten Bereich, was dazu führte, dass die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gab. Die Beitragsintensität zu Thesis Gold war deutlich geringer als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Insgesamt erhielt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Thesis Gold eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren weitgehend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhielt Thesis Gold eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Thesis Gold-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 62,5 führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Thesis Gold.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Thesis Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -32,81 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -15,69 Prozent und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt erhält Thesis Gold damit sowohl aus stimmungs- als auch aus technischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.