Benchmark Electronics Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Benchmark Electronics: Aktienanalyse und Bewertung

Die Benchmark Electronics-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,71 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 11546.49 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Trotzdem zeigt sich eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Benchmark Electronics in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die langfristige Meinung von Analysten ergibt ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung, mit einem Kursziel von 34 USD. Dies würde eine Performance von 23,01 Prozent bedeuten, da der aktuelle Kurs der Aktie bei 27,64 USD liegt. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet, mit einem Verhältnis von 1 Gut zu 0 Neutral und 0 Schlecht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Benchmark Electronics-Aktie derzeit über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der GD200 des Wertes verläuft bei 24,49 USD, während der Kurs der Aktie bei 27,64 USD liegt, was einer Abweichung von +12,86 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine positive Abweichung von +8,61 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Benchmark Electronics-Aktie in verschiedenen Kategorien überwiegend positive Bewertungen, sowohl von Analysten als auch aufgrund der technischen Analyse. Daher ist die Aktie insgesamt mit einem "Gut" zu bewerten.