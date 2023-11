Benchmark Electronics Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Aktienanalyse von Benchmark Electronics zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle 1 als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Benchmark Electronics. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 34 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 36,55 Prozent vom letzten Schlusskurs (24,9 USD) steigen könnte. Daraus ergibt sich eine Empfehlung von "Gut" von den Analysten.

Die Sentimentanalyse zeigt, dass die Stimmung für Benchmark Electronics in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was auf ein insgesamt positives Anleger-Sentiment hinweist.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Benchmark Electronics aktuell bei 12,51, was 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.