Benchmark Electronics Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den letzten Wochen hat sich das Sentiment und Buzz rund um Benchmark Electronics in den sozialen Medien kaum verändert. Es gab keine klare Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde unwesentlich mehr oder weniger über Benchmark Electronics diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Benchmark Electronics-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Benchmark Electronics vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 34 USD, was ein Aufwärtspotential von 20,4 Prozent zum letzten Schlusskurs (28,24 USD) bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Unterm Strich erhält Benchmark Electronics somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Benchmark Electronics diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt bekommt Benchmark Electronics daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -10,25 Prozent erzielt und liegt somit 14,72 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -2,81 Prozent, wobei Benchmark Electronics aktuell 7,44 Prozent darunter liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.