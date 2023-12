Benchmark Electronics Aktie: Einfach nur Spitze!

Das US-Unternehmen Benchmark Electronics wurde in den letzten zwei Wochen von Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergab die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Benchmark Electronics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 24,27 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 27,59 USD deutlich darüber (+13,68 Prozent), was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (24,72 USD) zeigt eine positive Abweichung von +11,61 Prozent und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt, dass Benchmark Electronics im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -10,25 Prozent erzielte, was 8,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite ebenfalls unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Benchmark Electronics sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Punkt der Analyse führt.

Insgesamt wird die Aktie von Benchmark Electronics demnach auf Basis der technischen und branchenspezifischen Analyse als neutral bis gut bewertet.