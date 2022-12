Benchmark-Bericht des EDM Council beschreibt ausführlich den strategischen Aufstieg von Chief Data Officers

New York (ots/PRNewswire) -Zweijährige Studie deckt sich erweiternde Funktion des CDO und eine breitere Etablierung des Datenmanagements in verschiedenen Branchen weltweit aufEDM Council, der branchenübergreifende Handelsverband für Datenverwaltung, hat seinen 2023 Global Data Management Benchmark Report (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3731325-1&h=3316128660&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3731325-1%26h%3D1496432454%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapp.smartsheet.com%252Fb%252Fform%252F897efe1b8f0548cc8ae6d96a472f804a%26a%3D2023%2BGlobal%2BData%2BManagement%2BBenchmark%2BReport&a=2023+Global+Data+Management+Benchmark+Report) veröffentlicht, der die Bedeutung des Chief Data Officers in allen Branchen und die Zunahme des Datenmanagements als formale Disziplin innerhalb von Unternehmen aufzeigt.Die Daten des Benchmark-Berichts 2023 zeigen die zunehmende strategische Bedeutung der Funktion des Chief Data Officer und der Praxis der Datenverwaltung, insbesondere:- gaben 65 % der Befragten an, dass ihr Unternehmen offiziell einen Chief Data Officer oder Chief Data Executive ernannt hat, verglichen mit 60 % im Jahr 2020- sind 86 % der CDOs in der Finanzbranche den hochrangigen Führungspositionen in der Vorstandsebene unterstellt, verglichen mit 72 % im Jahr 2020- sind 80 % der Data Executives in anderen als Finanzmärkten der Vorstandsebene unterstellt, und von diesen 20 % direkt dem Geschäftsführer.„In meinen mehr als 30 Jahren als Data Executive hat sich der Verantwortungsbereich beträchtlich erweitert, vor allem aber in den letzten Jahren", bemerkte John Bottega, President, EDM Council. „Der diesjährige Benchmark-Bericht zeigt, dass Data Executives und der Aufgabenbereich Datenmanagement als Ganzes eine weit größere strategische Rolle einnehmen, da sie dazu beitragen, nicht nur die Datenmanagementvision ihres Unternehmens zu definieren, sondern auch die Analyse, künstliche Intelligenz/Machine Learning, Environmental, Social und Governance (ESG) sowie Nachhaltigkeitsdatenrichtung."Die Gesamtteilnahme an dieser vierten Ausgabe des Benchmark-Berichts war dreimal so hoch. Außerdem gab es Antworten aus mehr Branchen, wobei 58 % der Antworten von anderen als Finanzunternehmen kamen, was einem Anstieg von 27 % verglichen mit der Umfrage 2020 entspricht. Die Benchmark-Studien verwenden DCAM (Data Management Capability Assessment Model), das bewährte Verfahren für Datenprogramme als Bezugsrahmen beschreibt, um zu beurteilen, wie der Beruf insgesamt sein Datenmanagement-Programm vorangetrieben hat.Die Teilnehmer an der Umfrage gaben an, dass bei 80 % Programme zur Datenverwaltung in Bearbeitung oder bereits etabliert sind. Der Bericht hebt auch die entscheidende Rolle einer verantwortungsvollen, ethischen Verwaltung der Daten hervor, aber nichtsdestotrotz den Bedarf an Verbesserungen, wobei lediglich 62 % der Befragten die Einrichtung oder den Fortschritt von nachhaltigen Datenanalyseprogrammen angaben, auch wenn dies eine Steigerung gegenüber 51 % im Jahr 2020 ist. Das Thema der Datenkompetenz als entscheidendes Element einer stark datenorientierten Kultur wird in der Analyse ebenfalls als Schlüsselfaktor für den Gesamterfolg eines Unternehmens dargestellt. Laden Sie den Benchmark-Bericht herunter.Informationen zum EDM CouncilDer EDM Council ist ein weltweiter Verband, der gegründet wurde, um die Praxis des Datenmanagements und der Datenanalyse zu einer geschäftlichen und betrieblichen Priorität zu machen. Der Rat ist der führende, weltweite Fürsprecher für die Entwicklung und Umsetzung von Datenstandards, bewährten Verfahren und umfassenden Schulungs- und Zertifizierungsprogrammen. Mit mehr als 350 Mitgliedsorganisationen aus Nord-, Mittel- und Südamerika, der EMEA-Region und Asien und über 15.000 Datenmanagement-Experten als Mitgliedern bietet der EDM Council einen Treffpunkt für Datenexperten, an dem sie sich austauschen, kommunizieren und gemeinsam an den Herausforderungen und Fortschritten im Bereich Datenmanagement und Datenanalyse als wichtige Unternehmensfunktionen arbeiten können. Weitere Informationen finden Sie auf https://edmcouncil.org/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3731325-1&h=3410416082&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3731325-1%26h%3D1550724454%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fedmcouncil.org%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fedmcouncil.org%252F&a=https%3A%2F%2Fedmcouncil.org%2F).View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/benchmark-bericht-des-edm-council-beschreibt-ausfuhrlich-den-strategischen-aufstieg-von-chief-data-officers-301699246.htmlPressekontakt:Greg Tarmin,+1 917-868-7791,greg@paragonpr.comOriginal-Content von: EDM Council, übermittelt durch news aktuell