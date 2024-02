Benchmark Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf ins Verhältnis gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Benchmark-Aktie beträgt aktuell 41, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Benchmark überverkauft und erhält somit ein "Gut"-Rating. Zusammenfassend erhält die Analyse der RSIs zu Benchmark damit insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Benchmark veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Benchmark, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt sich insgesamt die Bewertung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Benchmark in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,91 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die im Durchschnitt um -4,55 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +10,46 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 3,01 Prozent hatte, lag Benchmark um 2,9 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Benchmark in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Benchmark daher eine "Neutral"-Rating.