Benchmark Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Benchmark als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Benchmark-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 68,42, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 64,38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Benchmark-Aktie bei trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt, der einen Auf- oder Abwärtstrend anzeigt, beträgt für die Benchmark-Aktie 38,58 GBP für die letzten 200 Handelstage, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (35,4 GBP) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 37,2 GBP, was zu einem ähnlichen Schlusskurs (-4,84 Prozent) führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating für die Benchmark-Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Benchmark derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,76 % für "Arzneimittel". Mit einer Differenz von lediglich 3,76 Prozentpunkten ergibt sich somit die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung bei Benchmark in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen überwogen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" für die Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich somit zum Punkt Anleger-Stimmung eine Einschätzung als "Gut".