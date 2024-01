Ben Zhou von Bybit gibt Einblicke in den Meilenstein der Bitcoin Spot ETF-Zulassung

Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit (https://www.bybit.com/en/press), der drittgrößten Kryptobörse der Welt nach Volumen, teilt seine Erkenntnisse über den Meilenstein der Bitcoin Spot ETF-Zulassung.Als Mitbegründer und CEO von Bybit habe ich die Kryptowährungsrevolution an vorderster Front miterlebt und war Zeuge jeder Ebbe und Flut, jedes Triumphs und jeder Prüfung, die unsere Branche durchlaufen hat. Heute stehe ich vor Ihnen, nicht nur als Zeuge, sondern als aktiver Teilnehmer an dem vielleicht bisher bedeutendsten Meilenstein: der Genehmigung der ersten Bitcoin Spot ETFs.Es ist über ein Jahrzehnt her, seit die Winklevoss-Zwillinge 2013 den ersten Bitcoin-ETF beantragt haben, und es gab mehr Fehlstarts und Ablehnungen, als mir lieb ist. Die Beharrlichkeit der Leute auf der ganzen Welt, die an Krypto geglaubt haben, hat sich jedoch ausgezahlt, und wir sehen jetzt die Früchte unserer gemeinsamen Arbeit. Die Genehmigung der Bitcoin Spot ETFs durch die Aufsichtsbehörden ist ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin - ein Vermögenswert, der trotz einer Reihe von Herausforderungen, von unklarer Regulierung bis hin zu negativen Kommentaren von Gegnern, weiterhin eine überdurchschnittliche Performance aufweist.Ich glaube, dass die wahre Bedeutung des Bitcoin-ETFs weit über die heutige Marktdynamik hinausgeht. Sie läuten eine neue Epoche der institutionellen und breiteren Akzeptanz von Kryptowährungen ein und ebnen den Weg für einen Ether-ETF und gemischte Produkte wie einen Bitcoin- und Gold-ETF. Sie sind ein klarer Indikator dafür, dass der inhärente Wert von Kryptowährungen als globales Transaktionssystem mit nahezu sofortiger Endgültigkeit und vollständiger Transparenz erkannt wird.Die Bereitschaft unserer Branche, Transparenz und Compliance zu verbessern, hat entscheidend dazu beigetragen, diesen Punkt zu erreichen. Bei Bybit haben wir uns immer an die höchsten Standards gehalten, unsere Rücklagen öffentlich veröffentlicht und strenge AML- und KYC-Praktiken durchgesetzt. Diese Grundpfeiler haben dazu beigetragen, dass wir an diesem Punkt angelangt sind.Während wir diese historische Leistung feiern, werde ich daran erinnert, dass der Erfolg des Bitcoin-ETFs nie eine ausgemachte Sache war. Er ist das Ergebnis unermüdlicher Arbeit, um die strengen, von den Regulierungsbehörden festgelegten Standards zu erfüllen und zu übertreffen. Und jetzt, wo alles vorbereitet ist, erwarten wir ein größeres institutionelles Engagement in Kryptowährungen. Die Anlagelandschaft entwickelt sich weiter, und digitale Vermögenswerte werden zu einer festen Größe in den Portfolios von Anlegern weltweit.Die Genehmigung ist nicht nur ein Wendepunkt für Bitcoin, sondern für alle Kryptowährungen und markiert den nächsten großen Schritt im aktuellen Bullenmarkt und in unserer finanziellen Entwicklung. Begleiten Sie mich auf dieser Reise in eine Zukunft, in der Kryptowährungen nicht nur eine Alternative, sondern ein integraler Bestandteil des globalen Finanzsystems sind.#Bybit / #TheCryptoArkInformationen zu BybitBybit gehört gemessen am Volumen zu den drei größten Kryptowährungsbörsen und verzeichnete im Jahr 2018 20 Millionen Nutzer. Das Unternehmen stellt eine professionelle Plattform bereit, auf der Krypto-Investoren und -Händler eine ultraschnelle Matching-Engine, einen 24/7-Kundenservice und eine mehrsprachige Community-Unterstützung finden. Bybit ist ein stolzer Partner des amtierenden Konstrukteurs- und Fahrer-Champions der Formel 1: dem Oracle Red Bull Racing Team.Weitere Informationen über Bybit finden Sie unter Bybit Press (https://www.bybit.com/en/press).Kontakt für Medienanfragen:media@bybit.comWeitere Informationen finden Sie unter: https://www.bybit.comFür Updates folgen Sie: Communities und den sozialen Medien von BybitDiscord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | YouTubeFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2316364/Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ben-zhou-von-bybit-gibt-einblicke-in-den-meilenstein-der-bitcoin-spot-etf-zulassung-302033502.htmlOriginal-Content von: Bybit, übermittelt durch news aktuell