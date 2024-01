Bemiconductor Industriesv Adr Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Be Semiconduct":

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Be Semiconductor Industries liegt derzeit bei 101,66 EUR. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 129,05 EUR gehandelt wurde und somit einen Abstand von +26,94 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 aktuell bei 122,63 EUR. Dies entspricht einer Differenz von +5,24 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Gut"-Signal für die Aktie. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Betrachtet man die Performance von Be Semiconductor Industries im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche in den letzten 12 Monaten, so ergibt sich eine überdurchschnittliche Performance von 106,93 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +106,93 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Rendite von Be Semiconductor Industries um 106,93 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Be Semiconductor Industries 23. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, zeigt sich, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Be Semiconductor Industries in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.