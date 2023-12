Bemiconductor Industriesv Adr Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Be Semiconduct":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Be Semiconductor Industries liegt der RSI7 aktuell bei 27,85 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 17,98, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung für den RSI25 führt.

Investoren, die in die Aktie von Be Semiconductor Industries investieren, können bei einer Dividendenrendite von 2,66 % einen Mehrertrag in Höhe von 2,66 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der aktuelle Kurs der Be Semiconductor Industries von 138 EUR zeigt eine positive charttechnische Bewertung, da der Kurs mit +41,63 Prozent deutlich über dem GD200 (97,44 EUR) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit 109,68 EUR einen positiven Abstand von +25,82 Prozent auf. Insgesamt wird der Kurs der Be Semiconductor Industries-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Be Semiconductor Industries mit 23,01 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Die Aktie ist weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Be Semiconductor Industries positive Bewertungen in Bezug auf den RSI, die Dividendenrendite, die technische Analyse und fundamentale Kriterien.