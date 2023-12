Bemiconductor Industriesv Adr Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Be Semiconduct":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Der RSI der letzten 7 Tage für die Be Semiconductor Industries-Aktie beträgt aktuell 32, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine geringere Volatilität im Vergleich zum RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Be Semiconductor Industries hier überverkauft und erhält daher eine Bewertung von "Gut" für den RSI25. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Be Semiconductor Industries zu einem "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,66 Prozent, was 2,66 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik der Be Semiconductor Industries-Aktie daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Be Semiconductor Industries liegt bei 23, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Be Semiconductor Industries daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Be Semiconductor Industries in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt hatten. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung für die Anleger-Stimmung von "Gut".