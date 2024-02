Bemiconductor Industriesv Adr Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Be Semiconduct":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Für Be Semiconductor Industries wurde der RSI in den letzten 7 Tagen auf 25,58 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 26,7 liegt und somit ebenfalls als überverkauft eingestuft wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien, insbesondere das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), liegt Be Semiconductor Industries mit einem aktuellen KGV von 23,01 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Be Semiconductor Industries mit einem Abstand von +45,5 Prozent vom GD200 ein "Gut"-Signal aufweist. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 140,03 EUR liegt, wird ein "Gut"-Signal ermittelt, da der Abstand +15,62 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich überwiegend positiv, sowohl in den Kommentaren der letzten zwei Wochen als auch in den jüngsten Diskussionen über den Wert. Auf dieser Basis wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse also eine positive Bewertung für Be Semiconductor Industries auf der Grundlage des RSI, fundamentaler Kriterien, technischer Analyse und Anlegerstimmung.