Bemiconductor Industriesv Adr Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Sentiment und Buzz rund um Be Semiconductor Industries lassen sich über einen längeren Zeitraum hinweg analysieren und auswerten. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild. Insgesamt zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht somit ebenfalls einer neutralen Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 100,58 EUR, während der aktuelle Kurs bei 136,45 EUR liegt, was eine Abweichung von +35,66 Prozent darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 119,12 EUR über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von +14,55 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Be Semiconductor Industries somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen und keine negativen Diskussionen. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse. Auch von der Redaktion erhält Be Semiconductor Industries ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von Be Semiconductor Industries mit 23,01 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.