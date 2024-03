Bemax Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Dividendenrendite von Bemax liegt aktuell bei 0 %, was 3,44 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,44 % liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Ertrags.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Bemax eher neutral diskutiert, mit nur einem Tag, an dem negative Diskussionen überwogen. Die Mehrheit der Anleger war insgesamt sieben Tage lang neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen ebenfalls negative Themen, was zu einer schlechten Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Bemax liegt bei 37,69, was als neutral betrachtet wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was auch als neutral eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält Bemax daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.