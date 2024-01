Belvoir Lettings Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die technische Analyse von Belvoir zeigt, dass die Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine gute Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 219,94 GBP, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 259 GBP liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +17,76 Prozent. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 246,11 GBP liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +5,24 Prozent. Insgesamt erhält Belvoir also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Belvoir liegt bei 36,73, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Ebenso verhält es sich mit dem RSI25, der sich auf 38,75 beläuft, und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild basierend auf dem RSI führt zu einem Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für Belvoir zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Belvoir beschäftigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Auch hinsichtlich der Sentiment und Buzz zeigt sich bei Belvoir keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Anleger-Sentiment und der Sentiment und Buzz zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Belvoir führen.