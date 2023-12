Belvoir Lettings Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die technische Analyse zeigt, dass die Belvoir-Aktie aufgrund trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 219,52 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 255 GBP liegt, was einer Abweichung von +16,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 245,58 GBP, was einer Abweichung von +3,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält Belvoir basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Belvoir besonders positiv diskutiert, mit drei grünen Stimmungsbarometer-Tagen und keinen negativen Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiments.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Belvoir in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index, dass die Belvoir-Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und zeigt ebenfalls eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".