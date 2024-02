Belvoir Lettings Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Einschätzung der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Laut Analysten fielen die Kommentare über Belvoir in den sozialen Medien überwiegend negativ aus, jedoch wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Aktienbewertung. In den vergangenen Monaten zeigte Belvoir eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung negativ, wodurch die Gesamtbewertung für Belvoir als "Schlecht" ausfällt.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Belvoir liegt bei 38,24 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 26,04, was zu einer Bewertung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Belvoir-Aktie ein Durchschnitt von 232,17 GBP für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 281 GBP, was einer positiven Abweichung von 21,03 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

