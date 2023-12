Belships im Check!

Die technische Analyse der Belships Asa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 18,09 NOK liegt. Dieser Wert liegt nahe am letzten Schlusskurs von 18,5 NOK, was einer Abweichung von +2,27 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "neutral" Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Belships Asa-Aktie zeigt auf kurzfristiger Basis (7 Tage) einen Wert von 60 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 39,8, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Belships Asa-Aktie zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien und führt zu einer Gesamtbewertung von "neutral". Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen ebenfalls auf eine "neutrale" Einstufung hin.

Insgesamt ergibt sich also eine "neutrale" Bewertung für die Belships Asa-Aktie basierend auf verschiedenen technischen Analysen und dem Anleger-Sentiment.