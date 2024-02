Belships Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Belships Asa liegt bei 29,27, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 36,22 und wird als neutral bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

In Bezug auf die Stimmung der Anleger haben Analysten die Kommentare und Meinungen auf sozialen Plattformen zu Belships Asa untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Belships Asa derzeit bei 18,18 NOK liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,1 NOK liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +27,06 Prozent, was als "gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 20,29 NOK, was einer Distanz von +13,85 Prozent entspricht und ebenfalls als "gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtnote von "gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger zu beobachten war. Auch die Intensität der Diskussionen hat sich nicht bedeutend verändert, weshalb die Belships Asa-Aktie insgesamt ein "neutral"-Rating erhält.

