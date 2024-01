Belships Aktie: Was noch aussteht!

Die Belships Asa wird aktuell auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 18,07 NOK, während der Kurs der Aktie (18,38 NOK) um +1,72 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 18,1 NOK, was einer Abweichung von +1,55 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde die Belships Asa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", basierend auf der Auswertung der unterschiedlichen Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Belships Asa-Aktie liegt bei 79, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Belships Asa.

Die Stimmung für die Belships Asa hat sich in den letzten Wochen kaum verändert und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.