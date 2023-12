Belships Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für Belships Asa beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 49, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 34,84 neutral. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für Belships Asa nach dem RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Belships Asa in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Belships Asa durchschnittlich bzw. kaum verändert sind, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Belships Asa auf 18,1 NOK, während die Aktie selbst einen Kurs von 18,84 NOK erreicht hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für Belships Asa sowohl in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung als auch die technische Analyse.