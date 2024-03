Belships Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Belships Asa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 18,42 NOK verzeichnet, was einer Abweichung von +11,83 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" bewertet. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnittsschlusskurs bei 20,97 NOK, was einer Abweichung von -1,76 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 58,7 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,44 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Belships Asa-Aktie weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien verzeichnete, was zusammenfassend zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".