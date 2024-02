Belpointe Prep Llc Unit Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann eine kurzfristige Auswirkung auf die Kursentwicklung haben. Für Belpointe Prep wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 95,27 eine Überkauftheit an. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Belpointe Prep-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von -38,35 Prozent und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich fällt die Bewertung beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) aus, bei dem ebenfalls eine negative Abweichung vorliegt.

Das Anleger-Sentiment zeigt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien, jedoch wurden in den vergangenen Tagen vermehrt positive Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.