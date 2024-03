Belpointe Prep Llc Unit Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Belpointe Prep hat in den letzten Tagen eine neutrale Bewertung erhalten, basierend auf verschiedenen technischen Analysen. Der Kurs liegt aktuell bei 60 USD, was einer Distanz von -4,14 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Die langfristige Bewertung basierend auf den vergangenen 200 Tagen fällt jedoch mit einer Distanz von -21,24 Prozent zum GD200 als "Schlecht" aus. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Belpointe Prep einen Wert von 62,96 für 7 Tage und 52,35 für 25 Tage, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie war zuletzt überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Belpointe Prep deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Belpointe Prep eine schlechte Gesamtbewertung in diesem Punkt.