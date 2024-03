Belpointe Prep Llc Unit Aktie: Ist das wirklich wahr?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bei Belpointe Prep. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Belpointe Prep daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Belpointe Prep ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI7 beträgt 50 und der RSI25 liegt bei 39,3, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 75,41 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 60 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 61,31 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Belpointe Prep basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen über Belpointe Prep veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wurden also keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, während die Kommunikationsfrequenz zugenommen hat. Der Relative Strength Index und die technische Analyse führen zu einer "Neutral"-Bewertung, während das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.