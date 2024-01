Belo Sun Mining Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Belo Sun Mining wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Belo Sun Mining liegt bei 0,06 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,05 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,06 CAD unter dem Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Belo Sun Mining somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich erzielte Belo Sun Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,06 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -36,39 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Performance deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Belo Sun Mining ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen wird die Einschätzung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Belo Sun Mining auf Basis des RSI, der technischen Analyse, dem Branchenvergleich und der Anleger-Stimmung.