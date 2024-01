Belo Sun Mining Aktie: Was passiert jetzt?

Die Dividendenrendite von Belo Sun Mining wird derzeit mit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau angegeben. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten 12 Monaten erzielte Belo Sun Mining eine Performance von -47,06 Prozent, was eine Underperformance von -36,39 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Belo Sun Mining um 36,39 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Belo Sun Mining in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Belo Sun Mining liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, wodurch das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Belo Sun Mining somit in den verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.