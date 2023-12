Belo Sun Mining Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Belo Sun Mining ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 beträgt 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso liegt der RSI25 bei 57,14, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Belo Sun Mining derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,83% liegt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,07 CAD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,05 CAD liegt. Dies führt zu einer Differenz zum GD200 von -28,57 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Ebenso beträgt der GD50 derzeit 0,06 CAD, was zu einem Abstand von -16,67 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Belo Sun Mining diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.