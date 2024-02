Belo Sun Mining Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Belo Sun Mining-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,06 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,05 CAD liegt und somit einen Abstand von -16,67 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,05 CAD, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Belo Sun Mining-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 66,67 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Belo Sun Mining-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,71 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -13,06 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 13,06 Prozent schlechter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz bezüglich der Belo Sun Mining-Aktie schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Belo Sun Mining in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".