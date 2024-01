Belo Sun Mining Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Belo Sun Mining-Aktie zeigt laut der technischen Analyse eine negative Tendenz. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,06 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,05 CAD liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,06 CAD) weist eine negative Abweichung von -16,67 Prozent auf. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Belo Sun Mining zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, ebenso wie der RSI25, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte Belo Sun Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,06 Prozent, was eine deutliche Underperformance im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche (-11,12 Prozent) sowie des "Materialien"-Sektors (-11,12 Prozent) darstellt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.