Belo Sun Mining Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Aktienkurs von Belo Sun Mining hat im letzten Jahr eine Rendite von -55 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 44,38 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,62 Prozent, wobei Belo Sun Mining aktuell um 44,38 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Belo Sun Mining liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" bewertet. Ebenso ergibt sich für den RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um Belo Sun Mining wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen dabei positive Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Belo Sun Mining im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Metalle und Bergbau eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was einer Unterperformance von 3,67 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".