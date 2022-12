Belmont Medical Technologies spendet lebensrettende Medizingeräte an die Ukraine

Billerica, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Belmont Medical Technologies („Belmont"), ein führender Anbieter von Lösungen für die Flüssigkeitsreanimation und das Temperaturmanagement von Patienten, hat 100 tragbare Blut- und Flüssigkeitswärmer der Marke buddy lite® sowie 20 Schnellinfusoren an die Ukraine gespendet, um während des anhaltenden Konflikts das Leben von Verletzten zu retten.Diese Spende steht im Einklang mit dem Leitsatz von Belmont „Saving Lives. Together." („Leben retten. Gemeinsam.")Wie Olga Berg, Leiterin der Entwicklungsabteilung der gemeinnützigen Organisation Ukraine Medical Consortium, erklärte, werden die Geräte von Chirurgen verwendet, die Soldaten an der Front behandeln, um Schwerverletzte zu retten. „Die Schnellinfusoren sind bei massivem Blutverlust wirklich unverzichtbar."Brian Ellacott, Geschäftsführer von Belmont, erklärte: „Wir sind dankbar für die Möglichkeit, Ukrainern zu helfen. In Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen und den Chirurgen vor Ort retten wir so gemeinsam Leben."Im Vorfeld der Spende hatte Belmont zu Beginn des Konflikts in der Ukraine entschieden, die Beziehungen zu den zuvor beauftragten russischen Vertriebshändlern von Belmont-Produkten auszusetzen.Informationen zu Belmont Medical TechnologiesBelmont Medical Technologies ist ein führender Anbieter von Lösungen für die Flüssigkeitsreanimation und das Temperaturmanagement von Patienten, die weltweit in medizinischen Einrichtungen, militärischen Einsatzgebieten und bei Rettungsdiensten verwendet werden.Das wichtigste Produkt von Belmont ist der Belmont® Rapid Infuser RI-2, der 100 % aluminiumfreie Einwegartikel und eine elektromagnetische Induktionserwärmung verwendet, um eine präzise Kontrolle der Flüssigkeitstemperatur und der Flussrate während der Flüssigkeitsreanimation zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet Belmont das patientennahe, batteriebetriebene buddy lite®-System für die Blut- und Flüssigkeitserwärmung im Militär und bei Rettungstransporten an.Weitere Informationen zu Belmont finden Sie auf www.belmontmedtech.comwww.belmontmedtech.comhttps://www.belmontmedtech.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3735892-1&h=565374650&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3735892-1%26h%3D1489633464%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.belmontmedtech.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.belmontmedtech.com&a=https%3A%2F%2Fwww.belmontmedtech.com)Kontakt:Brian Ellacott, CEOvon Belmont Instrument, LLCd.b.a. Belmont Medical Technologies780 Boston RoadBillerica, MA, 01821Tel.: 978-663-0212www.belmontmedtech.comVerwandte Linkshttps://www.belmontmedtech.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1967655/Belmont_Logo_Logo.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1967726/Belmont_staff.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1967656/Belmont_Severely_injured_soldier_being_treated_with_The_Belmont.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/belmont-medical-technologies-spendet-lebensrettende-medizingerate-an-die-ukraine-301703178.htmlOriginal-Content von: Belmont Medical Technologies, übermittelt durch news aktuell