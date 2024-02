Bellway Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Stimmungen und Trends, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann dazu führen, dass sich die Einschätzungen für Aktien verändern. Bei Bellway wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie von Bellway als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem Wert von 9 liegt und damit unter dem Durchschnitt der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bellway-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2285,5 GBP lag, während der letzte Schlusskurs (2812 GBP) um +23,04 Prozent abweicht. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung, was zu einem weiteren guten Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Bellway im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,24 Prozent erzielt, was 35,61 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" zeigt sich eine Überperformance von 38,27 Prozent.

Insgesamt wird die Bellway-Aktie aufgrund der positiven Bewertungen in den verschiedenen Kategorien als gut bewertet.