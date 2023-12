Bellway Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Bellway hat sich in den letzten Wochen gut entwickelt und befindet sich aktuell mit einem Kurs von 2586 GBP um +11,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage liegt die Aktie mit einer Distanz von +17,88 Prozent über dem GD200 und wird daher auch langfristig als "Gut" eingestuft.

Das Stimmungsbild für Bellway hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bellway mit 6,33 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4,44 Prozent für die Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet weist die Bellway ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 auf, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Bellway 8,28 Euro zahlt. Dies liegt 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

