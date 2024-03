Bellway Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die britische Baufirma Bellway verzeichnet eine aktuelle Dividendenrendite von 5,37 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,51 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält Bellway von Analysten eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bellway beträgt derzeit 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Bellway eine Performance von 39,58 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche einen Rückgang von -2,53 Prozent verzeichneten. Dies bedeutet eine Outperformance von +42,11 Prozent im Branchenvergleich für Bellway. Auch im Bereich des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors lag Bellway mit einer Rendite von 41,12 Prozent über dem Durchschnittswert von -1,54 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Bellway in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

