Bellway ADR Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

In den letzten zwei Wochen wurde über Bellway besonders positiv in den sozialen Medien und auf dem Aktienmarkt diskutiert. An zwei Tagen war das Anleger-Sentiment grün, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen stattfanden. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Das Dividendenverhältnis zum Aktienkurs bei Bellway liegt aktuell bei 6, was eine positive Differenz von +1,89 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Haushalts-Gebrauchsgüter" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bellway heute eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bellway derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2199,06 GBP, während der Kurs der Aktie (2568 GBP) um +16,78 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2334,48 GBP, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies einer "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bellway liegt bei 18,37, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Bellway in allen Kategorien eine Bewertung von "Gut" basierend auf den Diskussionen im Anleger-Sentiment, der Dividendenpolitik, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.