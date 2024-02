Bellway ADR Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Baufirma Bellway bietet ihren Aktionären eine Dividendenrendite von 5,37 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 4 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment angesehen und von der Redaktion entsprechend bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Bellway im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,24 Prozent erzielt, was 35,61 Prozent über dem Durchschnitt anderer Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die jährliche Rendite bei -6,03 Prozent, während Bellway aktuell 38,27 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet weist die Diskussion über Bellway eine mittlere Aktivität auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Tendenz, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Fundamental betrachtet hat Bellway ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,68 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Kriterien erhält Bellway daher eine positive Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die Aktie von Bellway.