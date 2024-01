Belluscura Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse der Belluscura-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 32,53 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 25,5 GBP weicht somit um -21,61 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 23,87 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +6,83 Prozent darüber liegt. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Belluscura-Aktie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz wird deutlich, dass die Diskussionsintensität im Netz erhöht ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Wert für Belluscura.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Belluscura-Aktie eine Ausprägung von 10, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,74, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Gut".

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Somit erhält Belluscura von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.