Belluscura Aktie: Das darf nicht passieren!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmung unter den Anlegern. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negativen Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Belluscura. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Belluscura mit 21 GBP mittlerweile um 13,15 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -36,05 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie somit aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass Belluscura in den vergangenen Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Belluscura somit als "Schlecht"-Wert betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Belluscura-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 66,67, was darauf hindeutet, dass Belluscura weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Belluscura somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.