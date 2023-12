Belluscura Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Belluscura-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage bei 33,24 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,5 GBP deutlich darunter liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -35,32 Prozent, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 24,76 GBP über dem letzten Schlusskurs von 21,5 GBP, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Belluscura-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Belluscura-Aktie einen Wert von 37,5 für den RSI7 und 62,96 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird ebenfalls als insgesamt neutral bewertet, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positiv noch negativ über die Aktie diskutiert wurde. Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen ebenfalls keine eindeutige Veränderung, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Insgesamt wird die Belluscura-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, der Anleger-Stimmung und des Sentiments in den sozialen Medien als "Neutral" eingestuft.