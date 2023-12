Belluscura Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse der Belluscura-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 32,67 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 23 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit -29,6 Prozent Abstand zum GD200 bewertet wird, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 23,96 GBP, was einem Abstand von -4,01 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Belluscura in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Belluscura liegt bei 20, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 56 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Gesamteinschätzung des RSI beläuft sich somit auf "Gut".

Die Stimmung der Anleger bei Belluscura in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, ohne klare positive oder negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".