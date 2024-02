Belluna Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Dividendenrendite von Belluna liegt derzeit bei 3,34 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,32 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 667,85 JPY liegt, während der Aktienkurs selbst bei 618 JPY liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt jedoch nur +0,54 Prozent, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Belluna eine neutrale Bewertung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen. Die Beobachtung der Kommunikation auf sozialen Plattformen zeigt jedoch, dass die Stimmung überwiegend positiv ist und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als gut eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments, während die Dividendenpolitik der Aktie positiv bewertet wird.