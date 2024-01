Belluna Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Aktie von Belluna wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,68 bewertet, was 94 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (139,21). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Belluna. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen deutliche positive Signale in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Belluna. Dies führt zu einer Einstufung des Unternehmens als "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Belluna liegt bei 10, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt sich bei 53, was als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Aktie von Belluna daher eine angemessene Bewertung von "Gut" basierend auf verschiedenen Analysekriterien.