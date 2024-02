Belluna Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der japanische Einzelhändler Belluna wird in einem aktuellen Vergleich als unterbewertet eingestuft. Laut einer fundamentalen Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,68, was einem Abstand von 94 Prozent zum Branchen-KGV von 133,73 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" empfohlen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Kurs der Belluna mit 601 JPY derzeit 2,39 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -10,49 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Belluna derzeit nur geringfügig höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Internet- und Katalogeinzelhandel. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Belluna-Aktie liegt bei 81, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 60,34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Belluna.